Slušaj vest

Najbolji igrač Efesa, iskusni plejmejker Šejn Larkin, burno je reagovao na kritike koje su na njegov račun izneli turski košarkaški analitičar Umit Avdži i proslavljeni reprezentativac Turske Ibrahim Kutlaj.

Avdži i Kutlaj su na jednoj turskoj televiziji žestoko opleli po Larkinu.

Oni su naveli da je Larkin odbio da zaigra u Kupu Turske, iako je dobio zeleno svetlo od doktora. Prema njihovim tvrdnjama, trener Pablo Laso je želeo da ga uvede u igru, ali je on rekao da nije Spreman.

"U drugom poluvremenu je trener hteo da ga ubaci, ali je rekao da se i dalje ne oseća dobro. Ako ti je Larkin lider, zaboravi na visoke ciljeve, ne možeš da napraviš ni dva koraka napred sa njim", izjavio je Kutlaj.

To je razbesnelo Larkina, koji je ekspresno reagovao.

Odmah nakon emisije, uzeo je telefon u ruke i "zapalio" društvene mreže.

"I upravo je to razlog zašto nikada nije ni trebalo da budem u sastavu za Kup. Nisam dovoljno zdrav da igram, a to što pokušavam da budem uz tim može da se protumači kao da ne želim da igram. Sada imate dvojicu klovnova koji vole da pominju moje ime zbog klikova i pažnje. Pričaju svašta, a da zapravo ne znaju kakva je prava situacija. Ako neko zaista poznaje mene i kroz šta sam sve prolazio godinama da bih mogao da igram, onda može da me sudi na osnovu istine. Ali kada dozvoliš medijima da kontrolišu narativ, onda se dešava ovo. Ako neko treba nešto da zna, to je moj tim i mi znamo istinu o celoj situaciji. Dvojica ljudi koji pokušavaju da ostanu relevantni rečima to nikada ne mogu da znaju. Napad na moj karakter je nešto što nikada neću dozvoliti. Dao sam sve od sebe za svoj klub i za tursku košarku. Godinama sam igrao povređen i stavljao svoje telo na kocku. Sve što se govori protiv toga služi samo za pažnju ili izazivanje reakcije", započeo je Larkin.

1/8 Vidi galeriju Šejn Larkin Foto: Starsport

Nije se tu zaustavio, objave su se ređale kao na traci:

"Da je makar jedan od njih zaista želeo da zna istinu i kako se moje telo stvarno oseća, mogao je lako da pita i dobije pravi odgovor. Ali umesto toga, radije koriste moje ime za klikove i pažnju. Prilično jadno, ako mene pitate. Napadati povređenog igrača koji ne može da izađe na teren bez oštrih bolova posle operacije je baš nizak potez. Ako već želite nešto da preispitujete ili o nečemu da razmišljate, bolje dobro promislite i videćete istinu. Svaku priliku koriste da pričaju o meni. Svako ko govori o drugima samo kada su u lošem trenutku je jadan i zavidan čovek. Kada igram dobro i radim sve što mogu da pobeđujem za svoj klub ili za reprezentaciju, ne čuje se ništa. Potpuna tišina. Nijedna dobra reč o meni. A čim se desi loš trenutak, najglasniji su u prostoriji. Ako me ne volite, recite to. Ali kritikovati čoveka i dovoditi u pitanje njegov karakter zbog povrede koja je zahtevala operaciju i koja još nije potpuno zalečena, i koristiti to kao priliku da pljujete. To je patetično".

Najviše ga je razočarao Ibrahim Kutlaj, koji bi po njegovom mišljenju, trebalo da ga razume kao takođe bivši košarkaš.

"Kao sportista, a posebno kao bivši sportista, pomislio bi čovek da bi tvoj pristup trebalo da bude da se govori istina i realnost, da se pruži uvid u to kroz šta sportisti prolaze. Ali izgleda da je njihov cilj da na svakom koraku stvore negativnu sliku o meni. Istina je da sam želeo da budem što bliže saigračima i da pomognem na bilo koji način. Čak i ako to znači da ne mogu da izađem na teren i igram bez rizika po svoje dugoročno zdravlje. To je istina. Svako ko govori drugačije je samo neupućen lik koji želi malo pažnje. Jadno, ljubomorno, zavidno - kako god hoćete da nazovete. Napadati povređenog igrača je tužno… posebno ako si i sam bivši sportista. Kao čovek, ja to nikada ne bih uradio. Ali nismo svi isti. Neka ga neko pita – da je njegov sin, koji je sjajan mladi igrač, u mojoj situaciji, šta bi uradio? Da li bi rizikovao njegovo dugoročno zdravlje ili bi se pobrinuo da bude potpuno spreman pre povratka? Kladim se da tada to ne bi bilo pitanje karaktera. Nikada nije trebalo da budem doveden u tu situaciju, ali pošto sam veliki timski igrač, prihvatio sam to. Protiv svoje volje, jer sam znao kako će mediji to da izvrnu. I evo nas sada… istina je istina. Dvojica ljudi koji nikada nisu razgovarali sa mnom niti sa bilo kim ko zna kakvo je moje zdravstveno stanje, ne mogu da govore o mojoj situaciji kao da su njihove reči činjenice. Ako pratiš budalu, i sam ćeš postati klovn. Neka ti istina bude realnost i videćeš šta se zaista dešava iza kulisa. A iskreno, ako to dovodiš u pitanje… onda ko te j***", poručio je Larkin.

Na kraju je imao poruku i za navijače Fenerbahčea.

"Oduvek sam bio neko ko pokazuje poštovanje. I ovo ni na koji način nije odgovor na bilo šta vezano za Fener. Poštujem Fener kao rivala i tokom godina smo vodili mnoge velike bitke. Ovo je odgovor na napad na moj karakter od strane nepoštovanja vrednih, matorih trolova koji napadaju karakter sportiste u trenutku kada prolazi kroz težak period zbog povrede. Ja tako nešto nikada ne bih uradio, a da prethodno ne znam istinu, ne samo kao sportista, već kao čovek. Treba da preispitate svakoga ko je spreman da se spusti tako nisko. Svim navijačima Fenera šaljem ljubav i poštovanje. Ovo nema nikakve veze sa vama. Vaša strast prema klubu, širom sveta, je za divljenje, jedna od najboljih na svetu. Ovo je samo odgovor dvojici pojedinaca koji pričaju gluposti zbog klikova. I to je sve", zaključio je Larkin.

Podsetimo, Larkin je sredinom novembra doživeo neugodnu povredu preponskog mišića, a početkom decembra imao je hirušku interevenciju u SAD.

Posle više od tri meseca pauze našao se u sastavu za Kup, ali nije ulazio u igru. Očekuje se da će dobiti šansu večeras u okršaju sa Crvenom zvezdom.

Meč Crvena zvezda - Efes na programu je od 20.30 u Beogradskoj areni.

Kurir sport/Mozzart sport