Košarkaši Partizana razočarali su na Kupu Radivoja Koraća, a među najlošijima bio je Sterling Braun.

To je primetio i legendarni košarkaš crno-belih, Miroslav Mića Berić, koji je Brauna uporedio sa Sterlingom Braunom.

- Već na četvrtfinalu nije mi se svideo govor tela i način na koji je igrao Sterling Braun. Zvezdi mnogo znači i presudila je ta domaća osnova, Partizan je bio bez karaktera i identiteta na Kupu, što me pogađa - počeo je priču Berić u podkastu "Pick and roll", pa dodao:

- Ne možeš sa ispruženim nogama i pravim kolenima da igraš košarku. Oni njegovi šutevi koji jednostavno ne ulaze... Bolje je odigrao polufinale, nego četvrtfinale. Hoću da kažem, glavni utisak mi je Sterling Braun. Kao da gledam Džabarija Parkera. Nije mi jasno čemu takav odnos.

Zatim se osvrnuo na još jedan detalj.

- Čak i njegov izraz lica... Da li je imao nešto ranije dogovoreno, pa je želeo da se vrati u Beograd, nemam pojma. Pre svega, trener i stručni štab moraju na tome da rade. Jednostavno, odnos koji je on imao je sraman. Ne kažem da su svi ostali odigrali Bog zna kako. Više sam očekivao i od Bruna Fernanda, jer je ušao u sredini od nekoliko sjajnih utakmica u Evroligi. Generalno, u ovom sastavu, Partizan nije dominantan - zaključio je Berić.

Kada se sve sabere i oduzme, Braun jeste imao očajan šut u Nišu. Protiv FMP Železnika imao je indeks korisnosti nula, ubacio je sedam poena, dok je za tri šutirao katastrofalnih 1-9. Protiv Mege je postigao jednu trojku iz sedam pokušaja i ukupan indeks mu je bio minus 16.

