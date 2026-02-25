Slušaj vest

Nikola Đurišić na pragu je Crvene zvezde, a sve navijače tima sa Malog Kalemegdana zanima - da li će, u slučaju da dođe, Srbin moći da nastupa u Evroligi?!

Situacija je veoma jasna i crveno-belima polako, ali sigurno ističe vreme.

Kako bi Đurišić mogao da nastupa u Evroligi, Zvezda mora da ga registruje i završi svu potrebnu papirologiju do srede, 25. februara, u 18 časova.

Ako u tome uspe - Đurišić će igrati u Evroligi. Ako ne, on neće imati priliku da dobije šansu u elitnom takmičenju.

