Situacija oko Nikole Đurišića i Crvene zvezde je više nego jasna.
VREME ISTIČE
DA LI ĆE NIKOLA ĐURIŠIĆ MOĆI DA IGRA EVROLIGU AKO DOĐE U ZVEZDU?! Situacija je jasna: Evo do kada crveno-beli imaju vremena da reaguju!
Nikola Đurišić na pragu je Crvene zvezde, a sve navijače tima sa Malog Kalemegdana zanima - da li će, u slučaju da dođe, Srbin moći da nastupa u Evroligi?!
Situacija je veoma jasna i crveno-belima polako, ali sigurno ističe vreme.
Nikola Đurišić Foto: Carlos Tischler / Zuma Press / Profimedia
Kako bi Đurišić mogao da nastupa u Evroligi, Zvezda mora da ga registruje i završi svu potrebnu papirologiju do srede, 25. februara, u 18 časova.
Ako u tome uspe - Đurišić će igrati u Evroligi. Ako ne, on neće imati priliku da dobije šansu u elitnom takmičenju.
