Fenerbahče i Partizan u sredu od 18.45 igraju meč 29. kola Evrolige, a izbor sudija neće se svideti navijačima beogradskog kluba.
Evroliga
NAVIJAČI PARTIZANA BIĆE BESNI! Evroliga presekla: Evo ko sudi crno-belima protiv Fenerbahčea!
Slušaj vest
Košarkaši Partizana u sredu od 18.45 igraju meč 29. kola Evrolige protiv Fenerbahčea u Istanbulu, a čelnici elitnog takmičenja odredili su ko će deliti pravdu na ovom susretu.
Biće ovo prvi meč Partizana posle brodoloma na Kupu Radivoja Koraća, a izbor sudija neće se svideti navijačima crno-belih.
Partizan - Mega, Kup Radivoja Koraća 2026 Foto: Petar Aleksić, Petar Aleksic
Vidi galeriju
Glavni sudija biće Emilio Perez Pizaro kog smo gledali kako deli pravdu večitima, a poznato je da kada Španci sude Partizanu ili Zvezdi, navijači obično imaju niz kritika.
Njemu će pomagati Joanis Fufis iz Grčke i Manuel Benjamin Atard iz Italije.
Šta vi mislite, hoće li Partizan uspeti da iznenadi Fenerbahče u Turskoj? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši