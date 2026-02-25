Slušaj vest

Košarkaši Partizana u sredu od 18.45 igraju meč 29. kola Evrolige protiv Fenerbahčea u Istanbulu, a čelnici elitnog takmičenja odredili su ko će deliti pravdu na ovom susretu.

Biće ovo prvi meč Partizana posle brodoloma na Kupu Radivoja Koraća, a izbor sudija neće se svideti navijačima crno-belih.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Mega, Kup Radivoja Koraća 2026 Foto: Petar Aleksić, Petar Aleksic

Glavni sudija biće Emilio Perez Pizaro kog smo gledali kako deli pravdu večitima, a poznato je da kada Španci sude Partizanu ili Zvezdi, navijači obično imaju niz kritika.

Njemu će pomagati Joanis Fufis iz Grčke i Manuel Benjamin Atard iz Italije.

Šta vi mislite, hoće li Partizan uspeti da iznenadi Fenerbahče u Turskoj? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

BONUS VIDEO: