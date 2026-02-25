Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde još jednom su osvojili Kup Radivoja Koraća, a sada ih očekuje novi evroligaški izazov i susret protiv Efesa u Beogradu (sreda, 20.30).

1/26 Vidi galeriju Crvena zvezda - Mega, foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

Evroliga je odredila sudije za ovu utakmicu i navijači Zvezde verovatno će biti besni kada vide da će im pravdu deliti španski arbitri. I to dvojica!

Glavni sudija je čovek kojeg su svi navijači Zvezde već zapamtili i reč je o Karlosu Kortesu Reju, a njemu će pomagati Đordi Alijaga.

Treći sudija na ovom meču biće Ig Tepenije.

