Košarkaši Crvene zvezde još jednom su osvojili Kup Radivoja Koraća, a sada ih očekuje novi evroligaški izazov i susret protiv Efesa u Beogradu (sreda, 20.30).

Evroliga je odredila sudije za ovu utakmicu i navijači Zvezde verovatno će biti besni kada vide da će im pravdu deliti španski arbitri. I to dvojica!

Glavni sudija je čovek kojeg su svi navijači Zvezde već zapamtili i reč je o Karlosu Kortesu Reju, a njemu će pomagati Đordi Alijaga.

Treći sudija na ovom meču biće Ig Tepenije.

Šta vi mislite, da li će Crvena zvezda uspeti da savlada Efes? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

