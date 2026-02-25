Svi događaji
Od najnovijeg
20:04

30'

Boldvin je fauliran u šutu za tri, pogodio je sva tri - 57:54

20:04

29'

Milton donosi izjednačenje Partizan sa linije penala - 52:52.

Vašington u kontri zakucava - 52:54

20:01

28'

Horton Taker stiže do 18. poena - 52:50

19:59

27'

Biberović je precizan - 48.47.

Karlik Džons pogađa uz zvuk sirene za kraj napada pod faulom - 48:49. Pogodio je i dodatno bacanje - 48:50

Horton Taker je pogido za izjednačenje - 50:50

19:58

Skandalozna provokacija Turaka

Ne propustiteEvroligaSKANDALOZNA PROVOKACIJA NAVIJAČA FENERBAHČEA! Pogledajte šta su turski navijači poručili tokom meča sa Partizanom
Fenerbahče, Partizan, Evroliga

19:54

26'

Kolson je fauliran pri šutu. Pogodio je prvo, potom i drugo bacanje - 46:45

Karlik Džons stiže do šestog poena - 46:47

19:52

25'

Boldvin stiže do osmog poena - 41:43

Braun povećava na 41:45

Biberović pogađa trojku - 44:45

19:50

23'

Horton Taker stiže do 14. poena - 39:41.

Fernando upisuje 18. poen, a Kalatis petu asistenciju - 39:43

19:50

22'

Boldvin postiže prve poene za Fener u nastavku - 37:41

19:47

21'

Fernando svojim 16. poenom otvara drugo poluvreme - 35:41

19:34

Tandem Kalatis - Fernando predvodi crno-bele

Bruno Fernando je sa 14 poena najefikasniji u timu Partizana posle prvih 20 minuta.

Vašington je upisao sedam poena, a Braun četiri.

Gro poena Fernando je postigao na dodavanje Kalatisa. Grk ima četiri asistencije, jednu više u odnosu na Karlika Džonsa.

19:34

20'

Boldvin smanjuje na 35:39

To je i konačan rezultat posle 20 minuta igre.

19:30

19'

Jantunen sa linije penala smanjuje - 33:37

Fernando stiže do 14. poena, a Karlik Džons upisuje treću asistenciju - 33:39

19:24

18'

Dvejn Vašington stiže do sedmog poena - 31:37

19:22

17'

Fernando na asistencju Kalatisa pogađa svoj 12. poen - 31:35. Kalatis je upisao četvrtu asistenciju. 

19:21

16'

Birč sa linije bacanja za izjednačenje - 31:31.

Kalatis je upisao prve poene - 31:33

19:21

15'

Birč smanjuje - 29:31

19:20

14'

Sterling Braun stiže do petog poena - 24:31. Serija 11:0 crno-belih. 

Kolson trojkom prekida nalet Partizana - 27:31

19:15

13'

Trojka Sterlinga Brauna, serija 9:0 - 24:29. Tajm-aut za Jasikevičijusa. 

19:14

12'

Šejk Milton se upisao prvi put po povratku na teren posle povrede - 24:24

Karlik Džons u svom stilu pogađa četvrti poen - 24:26

19:13

11'

Horton Taker upisuje već 12. poen - 22:20

Boldvin stiže do svog prvog poena - 24:20

Džekiri se upisao u strelce - 24:22

19:12

Vratio se Karlik Džons

Ne propustiteEvroligaGROBARI SU 4 MESECA ČEKALI OVAJ TRENUTAK: Karlik Džons se vratio na teren
Karlik Džons

19:06

10'

Vašington postiže prvu trojku za Partizan - 18:18

Vašington je pod faulom, pogodio je oba bacanja - 18:20

Nezaustavljiv je Horton Taker - 20:20

19:04

9'

Prvi poeni Karlika Džonsa po povratku - 18:15

18:59

8'

Jantunen je precizan za 17:13. Penjaroja traži tajm-aut.

Horton-taker pogađa novi poen - 18:13. Drugo bacanje je promašio.

18:57

7'

Horton-Taker je uhvatio ritam, nova trojka - 13:12

Kolson je precizan - 15:12

Bonga smanjuje sa linije penala - 15:13.

18:55

6'

Novi poeni Horton-Takera - 7:10

Boston pogađa novu trojku - 10:10

Deseti poen Fernanda - 10:12

18:54

5'

Horton Taker pogađa za dva - 5:8.

Ponovo Bruno Fernando, već njegov osmi poen - 5:10

18:51

4'

Fernando upisuje šesti poien - 3:8. Kalatis upisuje drugu asistenciju. 

18:50

3'

Problem za crno-bele, ili ipak ne, tek Sterling Braun je već posle nešto više od dva minuta zaradio dva prekršaja.

Bonga završava kontru - 0:6

Prvi poeni za domaćina, Kolson pogađa trojku - 3:6

18:49

2'

Fernando je ponovo strelac - 0:4

18:47

1'

Bruno Fernando zakucavanjem otvara utakmicu - 0:2

18:43

Startne petorke

Fenerbahče: Boldvin, Kolson, Biberović, Jantunen, Birč.

Partizan: Kalatis, Braun, Bonga. Osetkovski, Fernando. 

15:42

Tabela

Evroliga, Tabela Evrolige
Evroliga, Tabela Evrolige Foto: Printskrin

15:41

Sastavi

FENERBAHČE - PARTIZAN

Hala: Ulker arena, Istanbul

Sudije: Emilio Perez, Joanis Fufis, Manuel Atar

FENERBAHČE: Bejkot, Birsen, Boldvin, Vilbekin, Horton Tačer, Mahmutoglu, Boston, Biberović, Bitim, Jantunen, Kolson, Birč.

PARTIZAN: Džons, Milton, Vašington, Osetkovski, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalatis.