FENERBAHČE - PARTIZAN: Crno-beli se drže u Istanbulu, rezultatska klackalica
Košarkaši Partizana u okviru 29. kola Evrolige gostuju lideru Fenerbahčeu.
Tim Šarunasa Jasikevičijusa je trenutno prvi sa učinkom 20 - 7, uz dve pobede više u odnosu na Olimpijakos i Valensiju.
Ekipa Đoana Penjaroje je u krugu ekipa koje imaju po devet pobeda, a tu su još Pariz, Efes i Baskonija.
29'
Milton donosi izjednačenje Partizan sa linije penala - 52:52.
Vašington u kontri zakucava - 52:54.
27'
Biberović je precizan - 48.47.
Karlik Džons pogađa uz zvuk sirene za kraj napada pod faulom - 48:49. Pogodio je i dodatno bacanje - 48:50.
Horton Taker je pogido za izjednačenje - 50:50.
26'
Kolson je fauliran pri šutu. Pogodio je prvo, potom i drugo bacanje - 46:45.
Karlik Džons stiže do šestog poena - 46:47.
25'
Boldvin stiže do osmog poena - 41:43.
Braun povećava na 41:45.
Biberović pogađa trojku - 44:45.
23'
Horton Taker stiže do 14. poena - 39:41.
Fernando upisuje 18. poen, a Kalatis petu asistenciju - 39:43.
Tandem Kalatis - Fernando predvodi crno-bele
Bruno Fernando je sa 14 poena najefikasniji u timu Partizana posle prvih 20 minuta.
Vašington je upisao sedam poena, a Braun četiri.
Gro poena Fernando je postigao na dodavanje Kalatisa. Grk ima četiri asistencije, jednu više u odnosu na Karlika Džonsa.
19'
Jantunen sa linije penala smanjuje - 33:37.
Fernando stiže do 14. poena, a Karlik Džons upisuje treću asistenciju - 33:39.
17'
Fernando na asistencju Kalatisa pogađa svoj 12. poen - 31:35. Kalatis je upisao četvrtu asistenciju.
14'
Sterling Braun stiže do petog poena - 24:31. Serija 11:0 crno-belih.
Kolson trojkom prekida nalet Partizana - 27:31.
12'
Šejk Milton se upisao prvi put po povratku na teren posle povrede - 24:24.
Karlik Džons u svom stilu pogađa četvrti poen - 24:26.
11'
Horton Taker upisuje već 12. poen - 22:20.
Boldvin stiže do svog prvog poena - 24:20.
Džekiri se upisao u strelce - 24:22.
10'
Vašington postiže prvu trojku za Partizan - 18:18.
Vašington je pod faulom, pogodio je oba bacanja - 18:20.
Nezaustavljiv je Horton Taker - 20:20.
8'
Jantunen je precizan za 17:13. Penjaroja traži tajm-aut.
Horton-taker pogađa novi poen - 18:13. Drugo bacanje je promašio.
7'
Horton-Taker je uhvatio ritam, nova trojka - 13:12.
Kolson je precizan - 15:12.
Bonga smanjuje sa linije penala - 15:13.
6'
Novi poeni Horton-Takera - 7:10.
Boston pogađa novu trojku - 10:10.
Deseti poen Fernanda - 10:12.
3'
Problem za crno-bele, ili ipak ne, tek Sterling Braun je već posle nešto više od dva minuta zaradio dva prekršaja.
Bonga završava kontru - 0:6.
Prvi poeni za domaćina, Kolson pogađa trojku - 3:6.
Startne petorke
Fenerbahče: Boldvin, Kolson, Biberović, Jantunen, Birč.
Partizan: Kalatis, Braun, Bonga. Osetkovski, Fernando.
Sastavi
FENERBAHČE - PARTIZAN
Hala: Ulker arena, Istanbul
Sudije: Emilio Perez, Joanis Fufis, Manuel Atar
FENERBAHČE: Bejkot, Birsen, Boldvin, Vilbekin, Horton Tačer, Mahmutoglu, Boston, Biberović, Bitim, Jantunen, Kolson, Birč.
PARTIZAN: Džons, Milton, Vašington, Osetkovski, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalatis.