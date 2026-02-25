Slušaj vest

Efes u ovaj meč ulazi oslabljen pošto njihov najbolji igrač Šejn Larkin neće nastupiti na ovom meču.

Efes - KK Crvena zvezda (19. kolo Evrolige)

Turski tim je "već platio danak" zbog problema sa povredama i zbog loše forme, a nakon što su uhvatili dobar ritam ponovo se nalaze u teškoj situaciji.

Šejn Larkin dan ranije je izazvao haos u javnosti nazvavši živu legendu Ibrahima Kutlaja klovnom, pa je u sredu objavljeno da Šejn ne igra protiv Zvezde!

Larkin ima problema sa povredom prepona i hteo je da sedi na klupi uz svoje saigrače tokom Kupa Turske, pa pošto se od povrede i danije oporavio, propustiće meč sa crveno-belima.

Efes će takođe biti bez Rolandsa Šmitsa i Jorgosa Papajanisa, dok će (makar limitrana minutaža) igrati Nik Vajler-Beb.