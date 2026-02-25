Evroliga
GROBARI SU 4 MESECA ČEKALI OVAJ TRENUTAK: Karlik Džons se vratio na teren
Prvi plejmejker Partizana Karlik Džons vratio se na teren posle skoro četiri meseca odsustva zbog povrede.
Džons se oporavio od povrede metatarzalne kosti koju je zadobio 20. oktobra u meču protiv FMP-a.
Karlik Džons povreda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Povreda Karlika Džonsa je poremetila dosta toga kod crno belih, ne samo na terenu, već i oko njega.
U međuvremenu je klub napustio Željko Obradović, promenjeni su neki igrači, a crno-beli su izgubili nadu da mogu da se nađu u doigravanju.
