Prvi plejmejker Partizana Karlik Džons vratio se na teren posle skoro četiri meseca odsustva zbog povrede.

Džons se oporavio od povrede metatarzalne kosti koju je zadobio 20. oktobra u meču protiv FMP-a.

Karlik Džons povreda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Povreda Karlika Džonsa je poremetila dosta toga kod crno belih, ne samo na terenu, već i oko njega.

U međuvremenu je klub napustio Željko Obradović, promenjeni su neki igrači, a crno-beli su izgubili nadu da mogu da se nađu u doigravanju.

PARTIZAN-FENERBAHCE_09.JPG

