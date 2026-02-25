Prvi plejmejker Partizana Karlik Džons vratio se na teren posle skoro četiri meseca odsustva zbog povrede.
Evroliga
NAVIJAČI PARTIZANA OVO NISU MOGLI DA DOČEKAJU! Karlik Džons se vratio na teren i odmah pokazao klasu - pogledajte njegove prve poene posle teške povrede! VIDEO
Džons se oporavio od povrede metatarzalne kosti koju je zadobio 20. oktobra u meču protiv FMP-a.
Fenerbahče - Partizan, 2025/26 Foto: Kurir Sport
Pogledajte prve poene Karlika Džonsa nakon teške povrede:
