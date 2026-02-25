Slušaj vest

Džons se oporavio od povrede metatarzalne kosti koju je zadobio 20. oktobra u meču protiv FMP-a.

Fenerbahče - Partizan, 2025/26 Foto: Kurir Sport

Pogledajte prve poene Karlika Džonsa nakon teške povrede:

Prvi poeni Karlika Džounsa posle povrede Izvor: Arena Sport

Ne propustiteEvroligaGROBARI SU 4 MESECA ČEKALI OVAJ TRENUTAK: Karlik Džons se vratio na teren
Karlik Džons
EvroligaDŽONS PUCA OD SREĆE PRED POVRATAK! Plejmejker Partizana ponovo u timu: Dugo sam čekao ovaj dan
PARTIZAN-ARMANI_73.jpg
KošarkaOTKRIVENO! Evo kada se Karlik Džons vraća na teren, Grobari ga čekaju kao ozeblo sunce!
Karlik Džons
EvroligaKONAČNO! PENJAROJA SE OGLASIO I OTKRIO KADA SE KARLIK DŽONS VRAĆA NA PARKET! Nema više dileme - ovo su navijači Partizana sa nestrpljenjem čekali!
PARTIZAN-ARMANI_73.jpg