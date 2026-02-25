Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedom nad Efesom učvrstili su poziciju koja na kraju ligaškog dela vodi u doigravanje.

Crveno-beli su u prvom danu 29. kolu slavili rezultatom 91:81 i stigli do 17. pobede.

Time su skočili na šesto mesto, koje direktno vodi u četvrtfinale plej-ofa.

Učinak 17-12 trenutno ima i Žalgiris koji je posle dva produžetka savladao Olimpijakos. Toliko sada ima i Barselona, posle poraza od Virtusa.

Po 17 pobeda, uz utakmicu manje, ima Real.

Zvezda je preskočila Hapoel, Monako i Panatinaikos, koji imaju po 16 pobeda, ali i utakmicu u petak.

Evroliga, Tabela Evrolige, KK Crvena zvezda, KK Partizan

Što se tiče Partizana, on je ostao u grupi timova sa po devet pobeda posle poraza od Fenerbahčea. Efes ima takođe 20 poraza, dok Baskonija i Pariz tek igraju utakmicu ovog kola.