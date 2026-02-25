Oglasio se trener crno-belih.
Evroliga
PRVE REČI ĐOANA PENJAROJE POSLE PORAZA OD FENERBAHČEA! Trener Partizana utučen, evo šta je večeras presudilo!
Košarkaši Partizana poraženi su u okviru 29. kola Evrolige na gostovanju lideru Fenerbahčeu.
Tim Šarunasa Jasikevičijusa je slavio rezultatom 81:78 (20:20, 15:19, 22:17, 24:22).
Fenerbahče - Partizan, 2025/26 Foto: Kurir Sport
Nakon meča, utiske je sumirao trener crno-belih Đoan Penjaroja:
- Mali detalji su presudili. Četvrtu utakmicu smo izgubili u poslednjem minutu. Dobro smo se takmičili, ali moramo bolje da kontrolišemo male detalje, to je naš put - rekao je Penjaroja.
