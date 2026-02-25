Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su u okviru 29. kola Evrolige na gostovanju lideru Fenerbahčeu.

Tim Šarunasa Jasikevičijusa je slavio rezultatom 81:78 (20:20, 15:19, 22:17, 24:22).

Fenerbahče - Partizan, 2025/26 Foto: Kurir Sport

Nakon meča, utiske je sumirao trener crno-belih Đoan Penjaroja:

- Mali detalji su presudili. Četvrtu utakmicu smo izgubili u poslednjem minutu. Dobro smo se takmičili, ali moramo bolje da kontrolišemo male detalje, to je naš put - rekao je Penjaroja.

Ne propustiteEvroligaPENJAROJA SAOPŠTIO ODLIČNE VESTI! NAVIJAČI PARTIZANA U TRANSU! Crno-beli su konačno na okupu, čak trojica igrača se vraćaju protiv Fenera?!
PARTIZAN-OLYMPIACOS_63.JPG
Košarka"DANAS SMO MNOGO PATILI..." Penjaroja otvorio dušu posle plasmana u polufinale KRK! Trener crno-belih upozorava: "Ako želimo da osvojimo Kup, moramo da..."
Partizan - FMP (5).jpeg
KošarkaPENJAROJA UHVAĆEN KAKO SKENIRA NAREDNOG POTENCIJALNOG RIVALA PARTIZANA! Trener crno-belih gledao dominantnu Megu, pogledajte ovaj FOTO-UBOD!
Đoan Penjaroja
Košarka"NA TO MORAMO DA OBRATIMO PAŽNJU" Penjaroja pred Kup jasno poručio: Fokus samo na FMP-u, čeka nas teška utakmica!
PARTIZAN-OLYMPIACOS_63.JPG

Đoan Penjaroja izjava pred Real Madrid Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić