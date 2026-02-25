ŠARUNAS JE VEČERAŠNJI MEČ SA PARTIZANOM NAZVAO "RAT NERAVA"! Trener Fenera otkrio šta njegov tim mora da uradi: "Iz ove kože ne možemo, moramo da..."
Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus sumirao je utiske nakon što je njegov tim večeras u Istanbulu pobedio Partizan u sklopu 29. kola Evrolige.
Koliko je utakmica bila izjednačena govori podatak da je jedna ili druga ekipa imala najviše šest poena prednosti.
U neizvesnoj završnici crno-beli su napravili nekoliko grešaka, što je domaćin iskoristio i stekao tri poena prednosti. U penal završnici obe ekipe su pravile faulove, a Partizan nije uspeo da pogodi trojku za produžetak u poslednjem napadu.
- Nema tajni u pobedi koju smo ostvarili. Imali smo problema, nismo bili dobri u odbrani, dozvolili smo mnogo lakih poena, smanjili smo broj izgubljenih lopti. Iz odbrane je stiglo samopouzdanje za igru u napadu, a na kraju smo dobili rat nerava. Muče nas povrede, ali iz ove kože ne možemo, moramo da nastavimo sa borbom - rekao je Šarunas.