Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus sumirao je utiske nakon što je njegov tim večeras u Istanbulu pobedio Partizan u sklopu 29. kola Evrolige.

Koliko je utakmica bila izjednačena govori podatak da je jedna ili druga ekipa imala najviše šest poena prednosti.

Fenerbahče - Partizan, 2025/26

U neizvesnoj završnici crno-beli su napravili nekoliko grešaka, što je domaćin iskoristio i stekao tri poena prednosti. U penal završnici obe ekipe su pravile faulove, a Partizan nije uspeo da pogodi trojku za produžetak u poslednjem napadu.