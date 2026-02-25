Slušaj vest

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir

Zvezda je tako upisala 17 pobedu u elitnom takmičenju i zadržala realne šanse za plasman u plej-of. Crveno-beli su nakon dva uzastopna poraza zabeležili jako važnu pobedu.

Efes je ostao na devet pobeda, uz 20 poraza i pri samom je dnu tabele Evrolige.

Apsolutni heroj pobede Zvezde bio je Džerod Batler sa 21 poenom, tačnije sedam trojki iz osam pokušaja.

Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crveno-belih Saša Obradović.

"Srećan sam zbog pobede, igrali smo u teškim okolnostima. Igrači su bili umorni od kupa pa smo imali problema sa fluidnošću, ali smo kao i mnogo puta ranije pronašli ritam u 4/4 i jako smo srećni zbog toga"

Koliko je bilo teško psihički spremiti ekipu?

"Osvojili smo, pa euforija, pa emotivna praznina i igrači koji su trenirali ovih dana bili su motivisani i međutim ponovo smo se tražili i tražili hemiju što nam je predstavljalo problem. Falilo je tečnosti u igri, snage, brzine, izgubljene lopte i ničije lopte kojie su otišle kod njih..."