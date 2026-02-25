Slušaj vest

U litvanskom timu po 23 poena su postigli Silvan Fransisko (sedam asistencija i tri skoka) i Najdžel Vilijams-Gos (po tri skoka i asistencije), dok je Maodo Lo postigao 15 poena, uz četiri uhvaćene lopte.

U ekipi Olimpijakosa bolji od ostalih je bio Evan Furnije sa 32 poena, devet skokova i tri asistencije, Tajler Dorsi je dodao 16 poena, uz četiri skoka, a Tajrik Džons je upisao 14 poena, sedam skokova i šest asistencija.

Olimpijakos na drugom mestu Evrolige ima 18 pobeda i 10 poraza, a Žalgiris zauzima sedmu poziciju sa skorom 17/12.

U sledećem kolu Žalgiris gostuje Valensiji, dok Olimpijakos u gradskom derbiju dočekuje Panatinaikos.

