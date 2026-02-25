Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Anadolu Efesa sa 91:81 u 29. kolu Evrolige.

Trener crveno-belih Saša Obradović kratko je prokomentarisao pobedu.

"Posle Kupa smo išli do kraja i nedostajalo nam je čvrstine, energije, ali smo pronašli način do pobede posebno u odbrani i sve je bilo dobro po nas. U poslednjoj četvrtini smo uradili mnoge velike stvari i pokazali karakter", rekao je Obradović posle meča.

Foto galerija iz Arene

