Trener Zvezde zadovoljan pobedom.
Evroliga
PRVE REČI OBRADOVIĆA POSLE POBEDE NAD EFESOM: Pokazali smo karakter!
Košarkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Anadolu Efesa sa 91:81 u 29. kolu Evrolige.
Trener crveno-belih Saša Obradović kratko je prokomentarisao pobedu.
"Posle Kupa smo išli do kraja i nedostajalo nam je čvrstine, energije, ali smo pronašli način do pobede posebno u odbrani i sve je bilo dobro po nas. U poslednjoj četvrtini smo uradili mnoge velike stvari i pokazali karakter", rekao je Obradović posle meča.
