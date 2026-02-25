Zvanični sajt Lige nije upisao trijumf crveno-belih
NAVIJAČI CRVENE ZVEZDE ŠOKIRANI OVOM SLIKOM: Ne ulazite na sajt Evrolige nikako!
Košarkaši Crvene zvezde upisali su 17. pobedu u Evroligi, pošto su na svom terenu u 29. kolu savladali Efes.
Tim Saše Obradovića slavio je rezultatom 91:81 i skočio na šesto mesto, poziciju koja na kraju ligaškog dela vodi direktno u četvrtfinale plej-ofa.
Ipak, do kraja ovog dela ima još devet kola i razne kombinacije su moguće.
No, ako odete na sajt Evrolige, bićete u neznanju. Jer, tamo piše da je Crvena zvezda izgubila od Efesa.
Evroliga, KK Crvena zvezda, Tabela Evrolige Foto: Printskrin
Naravno, u pitanju je greška, što najbolje govori i sam rezultat koji je upisan - 0:81.
