Košarkaši Crvene zvezde upisali su 17. pobedu u Evroligi, pošto su na svom terenu u 29. kolu savladali Efes.

Tim Saše Obradovića slavio je rezultatom 91:81 i skočio na šesto mesto, poziciju koja na kraju ligaškog dela vodi direktno u četvrtfinale plej-ofa.

Foto galerija iz Arene

 Ipak, do kraja ovog dela ima još devet kola i razne kombinacije su moguće.

No, ako odete na sajt Evrolige, bićete u neznanju. Jer, tamo piše da je Crvena zvezda izgubila od Efesa.

Evroliga, KK Crvena zvezda, Tabela Evrolige
Evroliga, KK Crvena zvezda, Tabela Evrolige Foto: Printskrin

Naravno, u pitanju je greška, što najbolje govori i sam rezultat koji je upisan - 0:81.

ZVEZDA-ANADOLU_110.jpg
Saša Obradović
zvezda-efes-32896200.JPG
ZVEZDA-ANADOLU_003.jpg

Izlazak zvezdinih košarkaša Izvor: Kurir