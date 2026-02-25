Slušaj vest

Košarkaši Virtusa pobedili su večeras u Bolonji ekipu Barselone sa 85:80 (20:28, 27:15, 21:14, 17:23), u utakmici 29. kola Evrolige.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najefikasniji u italijanskoj ekipi bio je Karsen Edvards sa 22 poena, uz tri skoka, srpski košarkaš Alen Smailagić je postigao 19 poena, a Luka Vildosa je dodao 10 poena, uz sedam asistencija i pet ukradenih lopti.

U ekipi Barselone najbolji učinak je imao Kevin Panter sa 27 poena, uz četiri skoka, Tornike Šengelija je zabeležio 16 poena i sedam uhvaćenih lopti, dok je dabl-dabl učinak ostvario Nikolas Laprovitola sa 14 poena i 12 asistencija.

Barselona na osmom mestu Evrolige ima skor 17/12, a Virtus je nakon prekida niza od tri uzastopna poraza na 14. mestu sa učinkom 13/16.

U sledećem kolu Barselona gostuje Milanu, dok Virtus gostuje Real Madridu.

Ne propustiteEvroligaDUŠKO IVANOVIĆ NA ŽESTOKOM UDARU U ITALIJI: "Evroliga je već nedelju dana zatvoreno poglavlje za Virtus..."
profimedia-0957174272.jpg
EvroligaEFES DEKLASIRAO VIRTUS: Bolan poraz Duška Ivanovića i ekipe
Efes - Virtus
EvroligaNEOBIČNA KONFERENCIJA JORGOSA BARCOKASA! Trener Olimpijakosa pričao o utakmici Partizana nakon što je njegov tim je razbio Virtus
Jorgos Barcokas
EvroligaSJAJNE VESTI ZA ZVEZDU IZ BOLONJE: Fenjeraš srušio Virtus!
profimedia-1054595672.jpg

Klinci skandiraju Batleru MVP, MVP, MVP Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić