Košarkaši Virtusa pobedili su večeras u Bolonji ekipu Barselone sa 85:80 (20:28, 27:15, 21:14, 17:23), u utakmici 29. kola Evrolige.

Najefikasniji u italijanskoj ekipi bio je Karsen Edvards sa 22 poena, uz tri skoka, srpski košarkaš Alen Smailagić je postigao 19 poena, a Luka Vildosa je dodao 10 poena, uz sedam asistencija i pet ukradenih lopti.

U ekipi Barselone najbolji učinak je imao Kevin Panter sa 27 poena, uz četiri skoka, Tornike Šengelija je zabeležio 16 poena i sedam uhvaćenih lopti, dok je dabl-dabl učinak ostvario Nikolas Laprovitola sa 14 poena i 12 asistencija.

Barselona na osmom mestu Evrolige ima skor 17/12, a Virtus je nakon prekida niza od tri uzastopna poraza na 14. mestu sa učinkom 13/16.

U sledećem kolu Barselona gostuje Milanu, dok Virtus gostuje Real Madridu.