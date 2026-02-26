Slušaj vest

Iskusni srpski košarkaški trener i analitičar "TV Arena", Vlade Đurović, izneo je svoje utiske nakon izuzetno važne pobede Crvene zvezde nad Efesom.

Podsetimo, crveno-beli su pred svojim navijačima savladali turski tim rezultatom 91:81 u 29. kolu Evrolige.

Posle meča Đurović je u studiju "Arene" analizirao igru crveno-belih.

Posebno je pohvalio Džereda Batlera, koji je ubacio sedam trojki iz devet pokušaja.

"Neverovatna ruka – nonšalantan je, ode u ugao, pa dribla… Nema nimalo loš dribling, ima tu prednju promenu, ali mogao bi još bolje. Šut zato ne može bolje. Mogao bi možda da ima više asistencija, ali je pravi igrač", smatra Đurović.

Crvena zvezda je katastrofalno šutirala slobodna bacanja na ovom meču - 13/23.

"Velika i veoma bitna pobeda za Crvenu zvezdu. Atmosfera je izvanredna, a hemiju vidim i na klupi. Imala je i malo sreće – nije kažnjena za slabo izvođenje slobodnih bacanja. Crvena zvezda je uz Valenciju najlošija u Evroligi u tom parametru. Večeras je bilo 58%, što je nedopustivo", rekao je Đurović.

Centar Zvezde Ebuka Izundu proveo je samo 13 minuta na terenu, što se nije dopalo Đuroviću, pa je zbog toga kritikovao trenera Sašu Obradovića.

"Za mene je jedno iznenađenje, a to je minutaža Izundua. On je održao ekipu u prvom poluvremenu i bilo je plus sedam. U drugom poluvremenu je ušao u četvrtom kvartalu, na plus tri, a izašao na plus 11. Da kažem da neko u stručnom štabu treba da pogleda to. Ne samo ovu utakmicu, već i na Kupu Radivoja Koraća – kako je to kada je Izundu u igri, koliki je plus, a koliki je minus kada nije", kaže Đurović.