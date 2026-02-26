Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su pred svojim navijačima ekipu Efesa rezultatom 91:81, a jedan od junaka pobede bio je Amerikanac Džered Batler.

Foto galerija iz Arene Foto: Kurir

Bivši NBA ubacio je 21 poen uz nestvaran šut za tri - 7/9.

Sjajnim šuterskim izdanjem oduševio je Batler i trenera Sašu Obradovića, koji je na konferenciji za medije sipao pohvale na njegov račun.

"Ponekad mi nije jasno kako čovek daje koševe, koja je to lakoća. Trenirao sam jako talentovane igrače, ali on je produktivan i na malom uzorku. I kada se čini da je psihički pao, on to uradi. Kada neke stvari ne idu najbolje, ono što on radi je mnogo važno kako bi se utakmica prelomila", rekao je Obradović.

zvezda-efes-32896202.JPG
ZVEZDA-ANADOLU_003.jpg
zvezda-efes-32896200.JPG

Dzared Batler posle pobede protiv Efesa Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić