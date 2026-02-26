"Ponekad mi nije jasno kako čovek daje koševe, koja je to lakoća. Trenirao sam jako talentovane igrače, ali on je produktivan i na malom uzorku. I kada se čini da je psihički pao, on to uradi. Kada neke stvari ne idu najbolje, ono što on radi je mnogo važno kako bi se utakmica prelomila", rekao je Obradović.