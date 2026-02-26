Slušaj vest

Džabari Parker i zvanično je napustio Partizan i nastavak sezone provešće u Huventudu.

Crno-beli su se oglasili saopštenjem u kom su objasnili i detalje ovog transfera.

- Džabari Parker će u nastavku tekuće sezone igrati za Huventud iz Badalone. Tim iz Španije će do kraja sezone preuzeti deo plate za igrača koji je početkom sezone potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom. U prethodnim nedeljama, Parker je trenirao individualno sa ciljem da dostigne adekvatnu formu, a sada će u timu Huventuda imati priliku za potvrdu na terenu - istakao je Partizan u zvaničnom saopštenju.

