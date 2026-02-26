Slušaj vest

Košarkaši Partizana doživeli su bolan poraz od Fenerbahčea u gostima (81:78), a dodatnu "so na ranu" navijačima crno-belih sipao je Dvejn Vašington. Da li namerno ili iz nehata, ali o jednoj njegovoj reakciji iz samog finiša se dan posle meča priča.

Poslednji napad Partizana na meču rešavao je Karlik Džons koji nije pogodio trojku za produžetak. I, dok je cela hala pala u trans zajedno sa košarkašima i navijačima Fenerbahčea, verovali ili ne, slavio je i - Dvejn Vašington! Kada se dobro pogleda snimak poslednjeg napada crno-belih, može se primetiti nesvakidašnja reakcija Vašingtona koji je gestikulirao kao da se raduje posle Džonsovog promašaja.

Dvejn Vašington se raduje posle promašaja Karlika Džonsa Foto: Printscreen / Arena sport

Da li je mislio da je lopta prošla kroz obruč, da li je bio ubeđen da je Karlik Džons izvukao faul za tri bacanja ili je nešto treće u pitanju - ostaje nejasno... U svakom slučaju ovaj snimak doveo je navijače Partizana do ludila, a kako je sve izgledalo pogledajte i vi sami, pa procenite šta je Dvejnu Vašingtonu bilo u glavi...

