Košarkaši Partizana poraženi su prošle večeri od Fenerbahčea u "Ulker areni" rezultatom 81:78.

Odlično se Partizan suprotstavio prvaku Evrope i imao dobru priliku da ih savlada pred njihovim navijačima. Međutim, turski tim je bio miran sa linije penala u završnici i sačuvao vođstvo.

Fenerbahče - Partizan, 2025/26

Udarna igla ekipe bio je Tejlen Horton-Taker koji igra fenomenalno ove sezone, a protiv Partizana je ostvario rekord karijere u Evroligi. Doduše, ona nije duga jer mu je aktuelna sezona debitantska, ali deluje kao da je u stanju da poruši i ove brojke: 29 poena, 33 indeks korisnosti.

Nosio je Fenerbahče tokom čitavog susreta i zaista mu nisu mogli ništa. Primetio je to i nekadašnji igrač upravo dva kluba koja su se sinoć susrela Džejms Naneli.

"On pripada NBA ligi i on je problem", napisao je Naneli kao odgovor na jedan od tvitova da je Tejlen Horton-Taker najbolji igrač na parketu svaki put kada se oseća dobro.

