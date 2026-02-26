Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Efes u Beogradskoj Areni, a ovaj susret pomno je pratio i Nemanja Radonjić.

Suspendovani fudbaler Zvezde oglasio se na svom Instagram profilu odmah posle meča i u prvi plan izbacio je Džereda Batlera koji je bio jedan od najzaslužnijih za pobedu čete Saše Obradovića protiv turskog tima.

Jasnu poruku je poslao Radonjić i na ovaj način pokazao je da je srećan zbog uspeha košarkaša Zvezde.

Što se samog Batlera tiče, on je meč završio sa 21 poenom, dva skoka i četiri asistencije, dok je na terenu proveo 22 minuta. Iz igre je šutirao 58 posto, a za tri poena čak 78 posto, pošto je pogodio sedam puta iz devet pokušaja.

Po završetku utakmice hvalio ga je i trener Zvezde, Saša Obradović.

-  Ponekad mi nije jasno kako čovek daje koševe, sa kojom lakoćom. Trenirao sam jako talentovane igrače, ali ovo je nešto neverovatno. U nekim situacijama kada ti se čini da je psihički pao on je i dalje tu. Sa druge strane je neshvatljvo da izgubi neke lopte kako uradi. Ali neka ta fantazija koju on poseduje je mnogo važna. On je bio igrač koji je prelomio utakmicu. Presrećan sam zbog njega. I u kupu je bilo toplo i hladno, našli smo petorku da završi utakmicu - rekao je Obradović.

