- Pre svega, zahvaljujem se našim navijačima. Još jednom su kupili sve karte i pružili nam podršku. Između nas postoji sjajna veza. Bio je to meč kakav smo i očekivali. Znali smo da nećemo igrati najbolje iz mnogo različitih razloga, ali u ovakvim danima moramo biti profesionalni i nastaviti da se borimo. Mislim da smo to uspeli da uradimo, posebno u drugom poluvremenu. Uspeli smo da pobedimo u još jednoj utakmici. Ostvarili smo još jednu pobedu i dobili na vremenu za naše povređene igrače. Bilo je to dobro veče za nas. Kao Fenerbahče, odgovor smo ponovo dali na terenu. Mi smo klub koji poruke šalje igrom, a ne rečima. Ovaj dres predstavlja stav, karakter. Kada izađemo na teren, nije to samo košarka, predstavljamo grb i zemlju. Ako neko pokuša da nas dotakne, dobiće odgovor na parketu. Danas smo se u Ulker dvorani ujedinili sa navijačima. Postali smo jedno, dvorana je kucala kao jedno srce. Energiju smo dobili sa tribina i pokazali smo snagu na terenu. Kod kuće, mi određujemo tempo igre i uvek odgovaramo snažno. Čestitke najlepšem timu na svetu - istakao je on.