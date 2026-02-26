Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su u okviru 29. kola Evrolige na gostovanju lideru Fenerbahčeu. Tim Šarunasa Jasikevičijusa je slavio rezultatom 81:78 (20:20, 15:19, 22:17, 24:22) posle velike borbe i drame, a na tribinama hale u Istanbulu viđene su sramotne scene.

Fenerbahče - Partizan, 2025/26 Foto: Kurir Sport

Navijači Fenera napravili su koreografiju na kojoj su napisali datum 28. jun 1389. godine što je vreme kada se desio Boj na Kosovu, ali su prikazali Niš i građevinu koja podseća na Ćele kulu, na kojoj su umesto lobanja šlemovi. Tu su zanemarili što je pomenuta građevina nastala 1809, u vreme Prvog srpskog ustanka.

Osim toga, napisali su i uvredljivu poruka na srpskom jeziku:

- Svi ste vi turski sinovi.

Partizan je zbog koreografije navijača sa likom Miloša Obilića na meču protiv Fenerbahčea u Beogradu kaženjen sa 20 hiljada evra, a dok se čeka reakcija Evrolige za novu situaciju, predsednik turskog kluba Sadetin Saran imao je sramotnu poruku za javnost.

- Pre svega, zahvaljujem se našim navijačima. Još jednom su kupili sve karte i pružili nam podršku. Između nas postoji sjajna veza. Bio je to meč kakav smo i očekivali. Znali smo da nećemo igrati najbolje iz mnogo različitih razloga, ali u ovakvim danima moramo biti profesionalni i nastaviti da se borimo. Mislim da smo to uspeli da uradimo, posebno u drugom poluvremenu. Uspeli smo da pobedimo u još jednoj utakmici. Ostvarili smo još jednu pobedu i dobili na vremenu za naše povređene igrače. Bilo je to dobro veče za nas. Kao Fenerbahče, odgovor smo ponovo dali na terenu. Mi smo klub koji poruke šalje igrom, a ne rečima. Ovaj dres predstavlja stav, karakter. Kada izađemo na teren, nije to samo košarka, predstavljamo grb i zemlju. Ako neko pokuša da nas dotakne, dobiće odgovor na parketu. Danas smo se u Ulker dvorani ujedinili sa navijačima. Postali smo jedno, dvorana je kucala kao jedno srce. Energiju smo dobili sa tribina i pokazali smo snagu na terenu. Kod kuće, mi određujemo tempo igre i uvek odgovaramo snažno. Čestitke najlepšem timu na svetu - istakao je on.

Podsetimo, navijači Fenerbahčea istakli su i zastavu lažne države tzv. Kosovo kako bi dodatno provocirali srpski klub.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 19.52.47 (1).jpeg
Fenerbahče - Partizan Foto: Kurir

Kakva će biti reakcija Evrolige posle svega, ostaje da se vidi...

Ne propustiteEvroligaNANELI GLEDAO PARTIZAN PROTIV FENERA, PA POSLAO PORUKU JEDNOM IGRAČU: Nema dilemu - on pripada NBA ligi!
partizanbuducnost166988.jpg
EvroligaDVEJN VAŠINGTON SLAVIO PROMAŠAJ KARLIKA DŽONSA?! Isplivao snimak koji je ostavio u čudu navijače Partizana: Svi su u NEVERICI posle bolnog poraza! (VIDEO)
Vašington.jpg
EvroligaKK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENJEM! Tema je - Džabari Parker: "U nastavku sezone..."
Džabari Parker
EvroligaOVAKO IZGLEDA TABELA EVROLIGE: Crvena zvezda pobedom nad Efesom napravila veliki korak! Delijama će se ova slika dopasti
zvezda-efes-32896200.JPG

 BONUS VIDEO:

Dvejn Vašington reakcija na promašaj Karlika Džounsa Izvor: Arena Sport