"AKO NEKO POKUŠA DA NAS DOTAKNE - DOBIĆE ODGOVOR!" Sramotna poruka iz Fenerbahčea posle skandaloznih scena navijača na meču sa Partizanom! Da li je ovo moguće?!
Košarkaši Partizana poraženi su u okviru 29. kola Evrolige na gostovanju lideru Fenerbahčeu. Tim Šarunasa Jasikevičijusa je slavio rezultatom 81:78 (20:20, 15:19, 22:17, 24:22) posle velike borbe i drame, a na tribinama hale u Istanbulu viđene su sramotne scene.
Navijači Fenera napravili su koreografiju na kojoj su napisali datum 28. jun 1389. godine što je vreme kada se desio Boj na Kosovu, ali su prikazali Niš i građevinu koja podseća na Ćele kulu, na kojoj su umesto lobanja šlemovi. Tu su zanemarili što je pomenuta građevina nastala 1809, u vreme Prvog srpskog ustanka.
Osim toga, napisali su i uvredljivu poruka na srpskom jeziku:
- Svi ste vi turski sinovi.
Partizan je zbog koreografije navijača sa likom Miloša Obilića na meču protiv Fenerbahčea u Beogradu kaženjen sa 20 hiljada evra, a dok se čeka reakcija Evrolige za novu situaciju, predsednik turskog kluba Sadetin Saran imao je sramotnu poruku za javnost.
- Pre svega, zahvaljujem se našim navijačima. Još jednom su kupili sve karte i pružili nam podršku. Između nas postoji sjajna veza. Bio je to meč kakav smo i očekivali. Znali smo da nećemo igrati najbolje iz mnogo različitih razloga, ali u ovakvim danima moramo biti profesionalni i nastaviti da se borimo. Mislim da smo to uspeli da uradimo, posebno u drugom poluvremenu. Uspeli smo da pobedimo u još jednoj utakmici. Ostvarili smo još jednu pobedu i dobili na vremenu za naše povređene igrače. Bilo je to dobro veče za nas. Kao Fenerbahče, odgovor smo ponovo dali na terenu. Mi smo klub koji poruke šalje igrom, a ne rečima. Ovaj dres predstavlja stav, karakter. Kada izađemo na teren, nije to samo košarka, predstavljamo grb i zemlju. Ako neko pokuša da nas dotakne, dobiće odgovor na parketu. Danas smo se u Ulker dvorani ujedinili sa navijačima. Postali smo jedno, dvorana je kucala kao jedno srce. Energiju smo dobili sa tribina i pokazali smo snagu na terenu. Kod kuće, mi određujemo tempo igre i uvek odgovaramo snažno. Čestitke najlepšem timu na svetu - istakao je on.
Podsetimo, navijači Fenerbahčea istakli su i zastavu lažne države tzv. Kosovo kako bi dodatno provocirali srpski klub.
Kakva će biti reakcija Evrolige posle svega, ostaje da se vidi...
