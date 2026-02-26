Utakmicama u četvrtak kompletirano je 29. kolo Evrolige.

Jedna od ekipa koja je dosta dobila rezultatima ovog kola, svakako je Crvena zvezda.

Tim Saše Obradovića je prvo dobro odradio svoj posao i savladao Efes u Beogradu, a zatim je dobila lepe vesti i sa još nekih utakmica.

Pored poraza Barselone u Bolonji, dan kasnije su usledili porazi Monaka na domaćem terenu od Makabija, kao i Panatinaikosa u Atini od Pariza.

Kada se podvuče crta, na tabeli je Crvena zvezda trenutno sedma sa učinkom 17-12. Isti učinak ima šestoplasirani Žalgiris, kao i osmoplasirana Barselona. Monako i Panatinaikos na devetom i desetom mestu sada zaostaju pobedu za Zvezdom, dok Dubai, kao prva ekipa ispod crte, ima 15 pobeda.

Partizan je daleko od mesta koje vodi u doigravanje, ali makar može biti zadovoljan time da su i Efes i Baskonija izgubili. Sada ove tri ekipe imaju učinak od po devet pobeda i 20 poraza.

Do kraja je ostalo još devet kola, pa će crveno-beli voditi ogorčenu borbu za što bolju poziciju. Crno-belima preostaje da što skuplje prodaju kožu u nastavku.