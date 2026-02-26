Pobeda ekipu Jurice Golemca drži na 11. poziciji, prvoj ispod crte za doigravanje
Evroliga
ASVEL OČEKIVANO PAO U EMIRATIMA: Dubai nastavlja da sanja o doigravanju! Drama sve veća
Košarkaši Dubaija upisali su novu pobedu u Evroligi.
Dubai je u okviru 29. kola na svom terenu savladao francuski Asvel rezultatom 96:85 (24:17, 23:19, 28:22, 21:27) i stigao do 15. trijumfa.
Dubai - Asvel 2025/26 Foto: VBKS
To ekipu Jurice Golemca drži na 11. poziciji, prvoj ispod crte za doigravanje.
Asvel je ostao na začelju sa sedam pobeda, a doživeo je 22. poraz.
Bejkon je postigao 18 poena u pobedničkom timu. Po 16 su upisali Rajt i Kabengele, a poen manje Musa.
Filip Petrušev je upisao 11 poena, Aleksa Avramović šest, a Nemanja Dangubić dva.
U gostujućem timu Votson je postigao 17 poena, a Angola i Votije po 15.
Dubai u 30. kolu gostuje Partizanu, a Asvel gostuje Efesu.
