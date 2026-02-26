Slušaj vest

Makabi se nalazi na 13. mestu sa 13 pobeda i 15 poraza, dok je Monako na 10. mestu sa skorom 16-13.

U narednom kolu Monako gostuje Fenerbahčeu, dok Makabi putuje u Milano na duel sa Armanijem.

Ova j rezultat ide na ruku Crvenoj zvezdi kojoi je Monako direktan rival u borbi za plej-of.

Makabi je do pobede ih je predvodio Loni Voker koji se oporavio od povrede, upisao je 18 poena uz dva skoka i pet asistencija, pratio ga je Džejlen Hord sa 15 poena i sedam skokova.

Dvocifren je bio i Roman Sorkin sa 15 poena i tri skoka, kao i Ošej Briset sa 12 poena i šest skokova.

Kod Monaka se istakao Džerom Blosomgejm sa 25 poena, sedam skokova i dve asistencije, pratio ga je Alfa Dijalo sa 19 poena.

Dvocifreni su bili još Metju Straazel i Eli Okobo sa po 10 poena.