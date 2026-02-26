Slušaj vest

Najefikasniji u španskoj ekipi bio je Mario Hezonja sa 16 poena, uz četiri asistencije, Trej Lajls je dodao 12 poena, uz tri skoka, a Valter Tavares je upisao 11 poena i četiri uhvaćene lopte.

U ekipi Bajerna, koju sa klupe vodi srpski trener Svetislav Pešić, najbolji učinak je imao Džastinijan Džesap sa 17 poena i tri asistencije, dok su po 11 poena postigli Nenad Dimitrijević (četiri asistencije i tri skoka) i Ksavije Retan-Mejs (tri asistencije).

Srpski košarkaš Vladimir Lučić je za goste postigao četiri poena, uz tri skoka.

Real Madrid na četvrtom mestu Evrolige ima skor 18/11, a Bajern na 15. mestu ima 12 pobeda i 17 poraza.

U sledećem kolu Real Madrid dočekuje Virtus, dok Bajern gostuje Crvenoj zvezdi.

(Beta)