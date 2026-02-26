Slušaj vest

Bolji od ostalih u gostujućem timu bio je Nadir Hifi sa 20 poena i pet asistencija, dok su po 14 poena postigli Džeremi Morgan i Lamar Stivens.

U atinskoj ekipi najefikasniji je bio Najdžel Hejs-Dejvis sa 27 poena, Kenet Farid je upisao 17 poena i pet skokova, a Ti Džej Šorts je postigao 14 poena, uz osam asistencija.

Panatinaikos posle trećeg vezanog poraza zauzima 10. mesto na tabeli Evrolige sa skorom 16/13, dok je Pariz 16. sa 10 pobeda i 18 poraza.

U sledećem kolu Panatinaikos u gradskom derbiju gostuje Olimpijakosu, a Pariz prvo igra odloženi meč 21. kola na gostovanju protiv Hapoela iz Tel Aviva.

Videćemo kako će reagovati temperametni gazda Panatinaikosa Dimitris Janakopulos i da li je ovo bio poslednji.meč Ergina Atanana na klupi Atinjana .