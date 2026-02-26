Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa su doživeli novi poraz u Evroligi.

Usred Atine savladao ih je Pariz rezulktatom 104:99.

1/12 Vidi galeriju Selektor Turske - Ergin Ataman Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Printscreen/Youtube/FIBAmedia

Panatinaikos je pao na deseto mesto sa učinkom 16-13, dok je Pariz na 10-18.

Grčki tim je imao 17 poena minusa u poslednjoj deonici, ali je uspeo da stigne na samo dva poena minusa i osvoji loptu za poslednji napad na meču. Hejs-Dejvis je pokušao za tri, ali je promašio, a u nastavku je napravio nesportsku nad košarkašem Pariza.

Svestan da je njegova ekipa izgubila, Ergin Ataman je uleteo u teren, tražeći faul nad Hejs-Dejvisom. Bilo je očigledno da kontakta, samim tim ni faula, nije bilo, ali to nije smetalo turskom treneru da se unese u lice srpskom sudiji Milivoju Jovčiću.

Na udaru pomahnitalog Atamana našla se i španska dvojka Huan Karlos Garsija i Serhio Manuel. Bila je to druga tehnička greška za trenera Panatinaikosa, samim tim i isključujuća.

Ataman posle ove utakmice stiže u Beograd, pošto će kao selektor predvoditi Tursku u kvalifikacijama protiv Srbije.

Prvi meč između Srbije i Turske igra se u petak, od 19.00 u Beogradu, dok će tri dana kasnije, 2. marta naša selekcija gostovati u Istanbulu.