Košarkaši Baskonije su posle podviga u Kupu Kralja i podizanja trofeja, doživeli strmoglav pad u Evroligi jer ih je Valensija pobedila 108:79.

Posle meča trener Baskonije Paolo Galbijati bio je vidno ljut, pa nije ni mnogo birao reči.

"Ja bih sada da treniramo, ali ne mogu. Želim da ih ubijem“, rekao je figurativno Galbijati, pa nastavio:

"Tužan sam zbog loše utakmice koju smo odigrali. Možda je to bilo i očekivano. Moramo da rastemo. Oni moraju da rastu kao ljudi, kao igrači, kao profesionalni košarkaši. Čestitam Valensiji, odigrali su sjajnu utakmicu, veoma ozbiljno. Mi nismo bili toliko ozbiljni i razbili su nas", kazao je trener Baskonije.

Paolo Galbijati Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Baskonija je na 18. mestu u Evroligi sa skorom 9-20, kao i Partizan. Sledeći meč igraju protiv Pariza, 6. marta.

