Real Madrid je bez problema uspeo da savlada oslabljeni Bajern iz Minhena, a Svetislav Pešić je posle ovog evroligaškog meča istakao da Real bude na maksimumu.

"Znali smo da ova utakmica protiv Real Madrida dolazi u teškom momentu za nas. Pre svega, zbog fizičkih problema. Obst i Holac su bolesni, imali su virus. Drugo, očekivali smo da će Real Madrid igrati na svom maksimumu posle Kupa Kralja. Znamo da poseduju talenat, iskustvo i kvalitet. Kada igraju kao večeras, za nas je teško. Zaslužili su pobedu. Što se nas tiče, razmišljaćemo o sledećoj utakmici. Sledi pauza u domaćoj ligi. Moramo da se oporavimo - i mentalno i fizički. Kao i svi timovi u Evroligi, igramo na svaka dva ili tri dana i moramo biti spremni za nove izazove", rekao je Pešić.

Podsetio je Pešić da je njegova ekipa sposobna da pobeđuje i najveće timove Evrolige.

"Da su svi naši igrači bili na raspolaganju, bez problema koje smo imali, bila bi to drugačija priča. Kao što znate, svaki tim u Evroligi ima probleme, a ja govorim samo o svojima. To nije izgovor, to je realnost. U Evroligi je sve moguće. Bajern je pobedio u prvoj utakmici u Minhenu, dobili smo mnogo mečeva u poslednje vreme, protiv Monaka, Panatinaikosa", rekao je on.

Kaže i da Bajern nema kvalitet Reala, ali da postoji nešto na šta može da se osloni.

"Da biste se takmičili sa evroligaškim timovima, morate biti spremni, a mi nismo bili. Nismo na nivou Real Madrida, nemamo takav talenat, ali i dalje imamo svoje kvalitete. Život ide dalje. Možete izgubiti jednu utakmicu, ali sledeću morate pobediti", rekao je on.

Naredni meč Bajerna je protiv Crvene zvezde u petak, 6. marta.

