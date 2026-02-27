Slušaj vest

Košarkaši Reala ubedljivo su savladali Bajern iz Minhena sa 93:70, ali se trener Madriđana Serđo Skariolo našao na udaru navijača "kraljevskog" kluba.

To je zasmetalo Mariju Hezonji koji je udario po navijačima Reala.

- Svi moraju biti uz ekipu. Mi dajemo svoj maksimum za Real Madrid. Ako se ne osećaš tako ili to ne želiš, onda nemoj ni dolaziti na utakmicu i to je to - počeo je priču Hezonja, pa je opsovao kada se setio da je Real ostao bez dva trofeja ove sezone:

- Bili smo totalno s*ebani, ali kao profesionalci moramo podići glavu i ići dalje. Imali smo nekoliko dana da sve to prođemo i jako sam ponosan na to kako su moji saigrači danas izašli na teren. Bio sam jako ljut, da ne upotrebim neku težu reč. Najvažnije je kako se nakon toga podigneš. Moramo nastaviti da radimo. Ovo nisu moji saigrači, ovo su moji prijatelji. Ako se neko oseća loše, i ja se osećam loše - zaključio je Mario Hezonja.

O svemu se potom oglasio i Serđo Skariolo.

- To sam i tražio onog trenutka kad sam preuzeo svu odgovornost. Bilo ih je 10 ili 15, ali onda neki tip s 44 pratitelja na društvenim mrežama kaže da je to stav dela navijača. Poštujem tih 10 ili 15 koji su zviždali, mislim da je to bio izraz nezadovoljstva zbog poraza u nedelju.

