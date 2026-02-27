Košarkaši Makabija iz Tel Aviva će predstojeće utakmice Evrolige protiv Fenerbahčea i Efesa umesto u Izraelu kao domaćini odigrati u Beogradu, saopštilo je to međunarodno klupsko takmičenje.
EVROLIGA SAOPŠTILA: Košarkaši Makabija će utakmice Evrolige protiv Fenerbahčea i Efesa odigrati u Beogradu
Evroliga je u svom saopštenju navela da je ova odluka doneta po preporuci lokalnih vlasti, a obe utakmice će biti odigrane u hali "Aleksandar Nikolić", u kojoj je Makabi igrao sve svoje mečeve kao domaćin pre povratka u Izrael.
Makabi će utakmicu protiv Fenerbahčea u okviru 33. kola Evrolige odigrati 24. marta, dok je meč 35. kola protiv Efesa na programu 2. aprila.
Evroliga je saopštila i da će utakmica 36. kola između Hapoela iz Tel Aviva i Fenerbahčea, koja je na programu 7. aprila, umesto u Izraelu biti odigrana u Sofiji.
