Slušaj vest

Fransisko je u utakmici protiv Olimpijakosa, u kojoj je njegova ekipa posle dva produžetka pobedila 99:94, zabeležio 23 poena, sedam asistencija, tri skoka, dve ukradene lopte, dve blokade, osam iznuđenih faulova i indeks korisnosti 36, najveći od svih igrača u prethodnom kolu.

Francuskom plejmejkeru je ovo drugi put da osvaja nagradu za MVP-a kola Evrolige ove sezone, nakon što je u sedmom kolu podelio to priznanje sa krilnim centrom Crvene zvezde Čimom Monekeom.

Nakon Fransiska, najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu imao je krilni igrač Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajant sa 34 indeksna poena.

Po jedan indeksni poen manje imali su košarkaš Monaka Džeron Blosomgejm i plejmejker Fenerbahčea Tejlen Horton-Taker, koji je u pobedi nad Partizanom u prethodnom kolu upisao 29 poena.

Sledeći na listi najvećih zabeleženih indeksa korisnosti u prethodnom kolu je novi košarkaš Panatinaikosa Najdžel Hejs-Dejvis. Američki krilni centar je u svojoj prvoj utakmici nakon povratka u Evroligu, čijeg Fajnal-fora je bio MVP prošle sezone, postigao 27 poena.

(Beta)

Ne propustiteEvroligaEVROLIGA SAOPŠTILA: Košarkaši Makabija će utakmice Evrolige protiv Fenerbahčea i Efesa odigrati u Beogradu
KK Makabi Tel Aviv
EvroligaMARIO HEZONJA UDARIO PO NAVIJAČIMA REALA: "Svi moraju biti uz ekipu! Ko ne želi - neka ni ne dolazi!"
profimedia-0959375782.jpg
Evroliga"IZGUBILI SMO OD REALA, ALI ZVEZDU MORAMO POBEDITI!" Svetislav Pešić poslao poruku pred meč protiv Bajerna i crveno-belih!
profimedia-1061352140.jpg
Evroliga"ŽELIM DA UBIJEM IGRAČE" Neverovatna izjava trenera Baskonije: "Razbili su nas!"
Paolo Galbijati

Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir