Slušaj vest

Fransisko je u utakmici protiv Olimpijakosa, u kojoj je njegova ekipa posle dva produžetka pobedila 99:94, zabeležio 23 poena, sedam asistencija, tri skoka, dve ukradene lopte, dve blokade, osam iznuđenih faulova i indeks korisnosti 36, najveći od svih igrača u prethodnom kolu.

Francuskom plejmejkeru je ovo drugi put da osvaja nagradu za MVP-a kola Evrolige ove sezone, nakon što je u sedmom kolu podelio to priznanje sa krilnim centrom Crvene zvezde Čimom Monekeom.

Nakon Fransiska, najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu imao je krilni igrač Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajant sa 34 indeksna poena.

Po jedan indeksni poen manje imali su košarkaš Monaka Džeron Blosomgejm i plejmejker Fenerbahčea Tejlen Horton-Taker, koji je u pobedi nad Partizanom u prethodnom kolu upisao 29 poena.

Sledeći na listi najvećih zabeleženih indeksa korisnosti u prethodnom kolu je novi košarkaš Panatinaikosa Najdžel Hejs-Dejvis. Američki krilni centar je u svojoj prvoj utakmici nakon povratka u Evroligu, čijeg Fajnal-fora je bio MVP prošle sezone, postigao 27 poena.

(Beta)