Košarkaški klub Valensija je ozvaničila produžetak saradnje sa 25-godišnjim krilnim igračem Haimeom Pradiljom do kraja sezone 2027/28.

Pradilja je jedan od najvažnijih domaćih (španskih) igrača u sastavu Valensije, a u klubu je već šest godina, nakon što je profesionalnu karijeru započeo u redovima Saragose.

Ove sezone u Evroligi prosečno provodi 21 minut na parketu i beleži 6,8 poena, 3,8 skokova i 2,1 asistenciju po utakmici.

U španskoj ACB ligi njegove brojke su još bolje – u proseku postiže 10,7 poena uz 5,8 skokova i 2,5 asistencija.

Produžetak ugovora potvrđuje nameru Valensije da zadrži okosnicu tima i kontinuitet u sastavu za naredne sezone.

Valensija se trenutno nalazi na drugom mestu Evrolige sa 19 pobeda i 10 poraza.

