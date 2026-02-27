Slušaj vest

Košarkaš Pariza Džastin Robinson na meti je Olimpijakosa, preneli su grčki mediji.

Dan nakon što je Robinson dao značajan doprinos pobedi Pariza nad Panatinaikosom u gostima prostrujala je informacija da bi on mogao da postane stanovnik grčke prestonice od leta. Doduše, njenog lučkog dela, onog crveno-belog.

Izgleda da su velike šanse da 28-godišnji plejmejker od naredne sezone bude član Olimpijakosa. Takve informacije izneo je uglavnom pouzdani Haris Stavriu. Prema njegovim rečima, Robinson je ozbiljan kandidat da pojača spoljnu liniju crveno-belih.

Postoji klauzula u ugovoru sa Parizom koja to omogućava. Suma je zanemarljiva i to je lakši deo priče. U Pireju tek treba da prelome i odaberu kandidata. Deluje da je momak iz Virdžinije trenutno možda i najozbiljniji.

Muku muči Olimpijakos sa pozicijom plejmejkera već dugo. Prethodnih meseci tri puta su vršili doselekciju. Očigledno nisu zadovoljni do kraja čim već sada planiraju potez koji se tiče te pozicije. To je znak da se Kinan Evans, Frenk Nilikina, Monte Moris ili Kori Džozef neće zadržavati u Pireju po završetku ove sezone. Nekome od njih je spremna ispisnica. Ili možda pričamo o ispisnicama u množini.

Vratimo se na Robinsona. U dosadašnjem toku sezone on u Evroligi ima prosek od 14,3 poena, 4,4 asistencije i 1,5 skokova. Slične su brojke u u francuskoj ligi, 12 poena, 4,3 asistencija i 1,9 skokova po meču. Ostaje da vidimo da li je Olimpijakos sledeći korak za njega.

