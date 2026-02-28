Slušaj vest

Haos i tenzije na relaciji Izraela i Irana napravile su pometnju u čitavom svetu.

Zakačen je i sport, te su sportisti koji su se našli u ratnoj zoni morali da budu hitno evakuisani. Među klubovima koji evakuišu svoje igrače je KK Hapoel iz Tel Aviva za koji nastupa Vasilije Micić, a Vasa i saigrači našli su se u veoma nezavidnoj situaciji.

Prema izveštaju Noa Poplingera iz Sport5, Hapoel Tel Aviv planira preseljenje u Sofiju, prestonicu Bugarske, ali zatvaranje vazdušnog prostora nad Izraelom usporava evakuaciju, te klub razmatra alternativne opcije kao što su odlazak brodom.

Strani igrači u Izraelu obavešteni su da napuste zemlju preko Egipta ili Jordana, a onda odatle krenu prema Bugarskoj. Micić i stručni štab Hapoela i dalje čekaju u Izraelu dok se letovi i logistika finaliziraju i očekuju hitnu evakuaciju avionom, brodom ili na neki treći način.

Ovo je druga evakuacija izraelskih klubova u poslednje vreme, a slično se desilo posle sukoba u pojasu Gaze.

Zbog toga će izraelski evroligaši svoje domaće mečeve igrati na neutralnom terenu - Hapoel u Sofiji, a Makabi u Beogradu.

