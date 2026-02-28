Slušaj vest

Fudbalski savez Izraela objavio je da današnje utakmice otkazane, a privremeno je suspendovano i takmičenje u izraelskoj košarkaškoj Viner ligi.

Podsetimo, u ranim jutarnjim satima izraelske oružane snage sa Sjedinjenim Američkim Državama pokrenule su koordinisani vojni udar na ciljeve u Iranu i obe zemlje su zatvorile svoj vazdušni prostor i uvele vandredno stanje.

Zbog informacija o mogućim odmazdama i vazdušnim pretnjama na teritoriji Izraela, sportske organizacije su ekspresno reagovale.

"Liga deluje u skladu sa smernicama Komande pozadine i radi na sprovođenju, u skladu sa situacijom na terenu, planova koji su unapred pripremljeni za postojeće okolnosti. Liga je u stalnom kontaktu sa klubovima, bezbednosnim službama i Ministarstvom kulture i sporta i sprovodi sva potrebna prilagođavanja i mere kako bi obezbedila optimalnu pripremu za nastavak aktivnosti u terminu koji odrede nadležni organi. Vodeći princip lige jeste očuvanje bezbednosti svih igrača i članova klubova, kao i stvaranje sigurnog i zaštićenog okruženja za njih, a naročito za strane igrače. Kako vreme bude prolazilo i situacija se bude jasnije sagledavala, biće moguće donositi preciznije i utemeljenije odluke", navedeno je u saopštenju Košarkaške lige Izraela.

Makabi će se ponovo vratiti u Beograd, u dvoranu "Aleksandar Nikolić", dok će Hapoel rivale dočekati u Sofiji.

"Utakmica 33. kola Evrolige između Makabija i Fenerbahčea igraće se u utorak, 24. marta u Beograd", glasi prva informacija.

"Utakmica 35. kola između Makabija i Efesa igraće se u Beogradu u četvrtak, 2. aprila, umesto u sredu, 1. aprila, kako je prvobitno planirano", piše u saopštenju Evrolige.