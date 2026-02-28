Kvalifikacije za "NextGen" turnir privremeno su obustavljene, a snimak trenutka prekida obišao je planetu.
NEVOLJE
BOMBE I SIRENE PREKINULE TAKMIČENJE EVROLIGE USRED UTAKMICE! Pogledajte reakciju šokiranih košarkaša! Snimak je obišao planetu! (VIDEO)
Slušaj vest
Haos i tenzije na relaciji Izraela i Irana napravile su pometnju u čitavom svetu.
Zakačen je i sport, a Evroliga je morala da prekine jedno takmičenje! Čelnici Evrolige otkazali su kvalifikacije za "NextGen" turnir u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a potom su se oglasili saopštenjem u kom su dali kratko objašnjenje i više informacija možete pronaći na sledećem linku:
Turnir je prekinut tokom utakmice Monako – Aris ranije danas zbog napada na vojne baze u blizini mesta održavanja, a snimak šokiranih košarkaša u trenutku prekida obišao je planetu.
Evroliga prekinula "NextGen" turnir Foto: Printscreen / Twitter / BasketNews_com
Vidi galeriju
Pogledajte kako je sve izgledalo:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši