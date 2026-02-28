Slušaj vest

Haos i tenzije na relaciji Izraela i Irana napravile su pometnju u čitavom svetu.

Zakačen je i sport, a Evroliga je morala da prekine jedno takmičenje! Čelnici Evrolige otkazali su kvalifikacije za "NextGen" turnir u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a potom su se oglasili saopštenjem u kom su dali kratko objašnjenje i više informacija možete pronaći na sledećem linku:

Ne propustiteFudbalEVROLIGA PREKINULA TAKMIČENJE ZBOG SUKOBA NA RELACIJI IZRAEL - IRAN! Ratno stanje napravilo haos, stiglo i hitno saopštenje čelnika!
Evroliga 3.jpg

Turnir je prekinut tokom utakmice Monako – Aris ranije danas zbog napada na vojne baze u blizini mesta održavanja, a snimak šokiranih košarkaša u trenutku prekida obišao je planetu.

Evroliga prekinula "NextGen" turnir Foto: Printscreen / Twitter / BasketNews_com

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Ne propustiteEvroligaRAT ZAUSTAVIO SPORT: Suspendovana košarkaška liga u Izraelu, Makabi se ponovo vraća u Beograd!
Makabi, KK Partizan
KošarkaPAO DOGOVOR: Pradilja produžio ugovor sa Valensijom do 2028. godine
KK Valensija
EvroligaKLJUČAĆE NA LETO U ZVEZDI! Sprema se veliki potpis - od njega boljeg pojačanja nema? Najbolji asistent Evrolige je prioritet kluba sa Malog Kalamegdana...
KK Crvena zvezda
EvroligaSRUŠIO OLIMPIJAKOS I ZGRABIO PRIZNANJE: Fransisko najkorisniji igrač 29. kola Evrolige
Silvan Fransisko

 BONUS VIDEO:

Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir