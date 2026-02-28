Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Turske srušila je Srbiju u Beogradu rezultatom 82:78, a jedan od najzaslužnijih za to bio je Omer Jurtseven koji je upisao 14 poena i osam skokova za 24 minuta.

Ipak, samo dan posle odlične partije protiv Srbije, Jurtseven je dobio loše vesti.

1/4 Vidi galeriju Omer Jurtseven na meču Srbija - Turska Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Panatinaikos je iskoristio opciju u ugovoru kako do poslednjeg dana februara može da otpusti Jurtsevena, te ovaj igrač više nije deo "zelenih" iz Atine.

On je u Panatu stigao prošle sezone kao veliko pojačanje i odigrao je ukupno 40 mečeva za klub. Imao je u proseku 9,5 poena i 4,8 skokova za oko 17 minuta, ali je ove sezone ostao bez veće minutaže.

Omer Jurtseven je pored Panatinaikosa igrao još i za Fenerbahče, Oklahoma Siti Tandere, Majami Hit i Jutu Džez.

