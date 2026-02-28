Slušaj vest

Haos i tenzije na relaciji Izraela i Irana napravile su pometnju u čitavom svetu.

Zakačen je i sport, a Evroliga je morala da prekine jedno takmičenje! Čelnici Evrolige otkazali su kvalifikacije za "NextGen" turnir u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a potom su se oglasili saopštenjem u kom su dali kratko objašnjenje.

- Kvalifikacije za "NextGen" Evroliga turnir u Abu Dabiju privremeno su obustavljene kao mera predostrožnosti. Evroliga i domaćin aktivno prate situaciju, a dodatne informacije biće saopštene u dogledno vreme - stajalo je u saopštenju.

Turnir je prekinut tokom utakmice Monako – Aris ranije danas zbog napada na vojne baze u blizini mesta održavanja, ali će ipak biti nastavljen.

1/4 Vidi galeriju Evroliga prekinula "NextGen" turnir Foto: Printscreen / Twitter / BasketNews_com

Evroliga se oglasila novim saopštenjem u kom je otkrila sve detalje.

- NextGen Evroliga kvalifikacije u Abu Dabiju će se nastaviti u 17:00 po lokalnom vremenu utakmicom između Monaka i Arisa - stoji u novom saopštenju.

BONUS VIDEO: