Crvena zvezda se rastala sa košarkašem usred sezone.
NAPUSTIO CRVENU ZVEZDU! Spakovao kofere i otišao sa Malog Kalemegdana! Kraj priče!
Košarkaši klub Crvena zvezda i zvanično se rastala sa Urošom Plavšićem.
Plavšić će do kraja sezone nastupati kao pozajmljen igrač u redovima turskog drugoligaša Bordoa.
Košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić napustiće crveno-bele redove. Foto: KK Crvena Zvezda, Starsport, KK Mega
Plavšić će u novom klubu imati priliku da sakupi neophodne minute i stekne dodatno iskustvo do završetka takmičarske godine.
Osvajač bronze sa Olimpijskih igara u Parizu je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Bešiktašu, a ove je sa crveno-belima osvojio Kup Radivoja Koraća.
Crvena zvezda zahvalila mu se na doprinosu u osvajanju prvog trofeja ove sezone i poželela mnogo uspeha i dobro zdravlje u nastavku karijere.
