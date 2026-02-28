Slušaj vest

Košarkaši klub Crvena zvezda i zvanično se rastala sa Urošom Plavšićem.

Plavšić će do kraja sezone nastupati kao pozajmljen igrač u redovima turskog drugoligaša Bordoa.

Košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić napustiće crveno-bele redove.

Plavšić će u novom klubu imati priliku da sakupi neophodne minute i stekne dodatno iskustvo do završetka takmičarske godine.

Osvajač bronze sa Olimpijskih igara u Parizu je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Bešiktašu, a ove je sa crveno-belima osvojio Kup Radivoja Koraća.

Crvena zvezda zahvalila mu se na doprinosu u osvajanju prvog trofeja ove sezone i poželela mnogo uspeha i dobro zdravlje u nastavku karijere.

