EVROLIGA ODLAŽE JOŠ JEDAN MEČ ZBOG RATA NA BLISKOM ISTOKU! Čekaju nas nove teške odluke!
Zbog novonastalih ratnih sukoba na Bliskom istoku, Izraelski timovi se po svemu sudeći vraćaju u Sofiju i Beograd, a Evroliga je saopštila da se meč 30. kola Evrolige između Hapoela i Pariza, koji je trebalo da se odigra u utorak u Tel Avivu, odlaže.
Evrolige će naknadno odlučiti u dogovoru sa pomenutim timovima kada će odloženi mečevi biti odigrani. Elitno takmičenje je takođe navelo da će u što skorijem periodu biti više informacija koje se odnose na pomenutu situaciju.
Hapol je na prošloj utakmici protiv milanske Olimpije prekinuo seriju od pet uzastopnih poraza, dok je Pariz iznenadio Panatinaikos i nadigrao Zelene u Atini.
Videćemo šta će biti u budućnosti i na kakve će se poteze Evroliga odlučiti.
