Zbog novonastalih ratnih sukoba na Bliskom istoku, Izraelski timovi se po svemu sudeći vraćaju u Sofiju i Beograd, a Evroliga je saopštila da se meč 30. kola Evrolige između Hapoela i Pariza, koji je trebalo da se odigra u utorak u Tel Avivu, odlaže.

Evrolige će naknadno odlučiti u dogovoru sa pomenutim timovima kada će odloženi mečevi biti odigrani. Elitno takmičenje je takođe navelo da će u što skorijem periodu biti više informacija koje se odnose na pomenutu situaciju.

Hapoel Tel Aviv Foto: Savino Paolella / Zuma Press / Profimedia, Ivan S Ivanov/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Hapol je na prošloj utakmici protiv milanske Olimpije prekinuo seriju od pet uzastopnih poraza, dok je Pariz iznenadio Panatinaikos i nadigrao Zelene u Atini.

Videćemo šta će biti u budućnosti i na kakve će se poteze Evroliga odlučiti.

