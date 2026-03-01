Slušaj vest

Nažalost razlog je ratna situacija na Bliskom Istoku.

1/9 Vidi galeriju Partizan - Dubai, ABA liga 2025/26 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Duel dva tima u Evroligi zakazan je za 5. mart u Beogradu, ali veliko je pitanje da li će biti odigran.

Razlog za neizvesnost je zatvaranje aerodroma u Dubaiju i obustava letova iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, uz pitanje kada će vazdušni prostor ponovo biti otvoren.

Prema informacijama iz Partizana, trenutno ne postoje zvanične odluke o odlaganju, ali crno-beli razmatraju i takav scenario ukoliko situacija potraje, prenosi "Mozzart sport".

Dodatni problem za Partizan predstavlja činjenica da su trojica košarkaša Dilan Osetkovski, Dvejn Vašington i Šejk Milton trenutno u Dubaiju, gde su boravili tokom reprezentativne pauze.

Zbog zatvorenog vazdušnog prostora, za sada nije poznato na koji način bi mogli da se vrate u Srbiju.

U klubu intenzivno rade na pronalaženju rešenja, dok se čeka razvoj bezbednosne situacije i eventualna normalizacija avio-saobraćaja.

Do tada, i sudbina utakmice u Beogradu, ali i povratak igrača, ostaju neizvesni.