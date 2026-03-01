ODLAŽE SE MEČ PARTIZANA I DUBAIJA? Ovo je razlog...
Nažalost razlog je ratna situacija na Bliskom Istoku.
Duel dva tima u Evroligi zakazan je za 5. mart u Beogradu, ali veliko je pitanje da li će biti odigran.
Razlog za neizvesnost je zatvaranje aerodroma u Dubaiju i obustava letova iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, uz pitanje kada će vazdušni prostor ponovo biti otvoren.
Prema informacijama iz Partizana, trenutno ne postoje zvanične odluke o odlaganju, ali crno-beli razmatraju i takav scenario ukoliko situacija potraje, prenosi "Mozzart sport".
Dodatni problem za Partizan predstavlja činjenica da su trojica košarkaša Dilan Osetkovski, Dvejn Vašington i Šejk Milton trenutno u Dubaiju, gde su boravili tokom reprezentativne pauze.
Zbog zatvorenog vazdušnog prostora, za sada nije poznato na koji način bi mogli da se vrate u Srbiju.
U klubu intenzivno rade na pronalaženju rešenja, dok se čeka razvoj bezbednosne situacije i eventualna normalizacija avio-saobraćaja.
Do tada, i sudbina utakmice u Beogradu, ali i povratak igrača, ostaju neizvesni.