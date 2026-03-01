Slušaj vest

KK Fenerbahče se oglasio povodom najnovijih dešavanja na Bliskom istoku. Razlog je trener Fenera Šarunas Jasikevičijus koji se u toku ratnih dešavanja u tom momentu našao u Dubaiju.

Prenosimo saopštenje turskog kluba:

Šarunas Jasikevičijus Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Starsport, Starsport©

- Naš glavni trener Šarunas Jasikevičus, naš igrač Armando Bejkot i naš fizioterapeut Haime Kapela Bouza otputovali su u Dubai kako bi se odmorili tokom reprezentativne pauze koja je odobrena u nacionalnim i međunarodnim ligama.

U međuvremenu, naš sportski direktor Ugur Ozan Sulak otišao je u Abu Dabi kako bi pratio adidas NextGen turnir.

Tokom boravka četiri člana našeg tima u Dubaiju i Abu Dabiju, u regionu su se dogodile eksplozije, a letovi na aerodromima privremeno su obustavljeni iz bezbednosnih razloga.

Komunikacija sa našim timom, koji se nalazi u bezbednoj zoni, odvija se nesmetano.

Svi koraci u vezi sa njihovim povratkom u Istanbul preduzimaju se u koordinaciji sa nacionalnim i lokalnim vlastima - saopštio je Fenerbahče.

