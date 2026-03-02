Slušaj vest

Ozbiljna logistička drama potresa evropsku košarku, pošto je čak 14 igrača Evrolige (uz njih je tu i Šarunas Jasikevičijus) trenutno zarobljeno u Dubaiju i ne može da se vrati svojim klubovima, ekskluzivno saznaje Kurir.

Zbog naglog prekida avio-saobraćaja i vanrednih okolnosti, igrači su ostali blokirani, bez jasnog termina povratka u Evropu.

Situacija je dodatno zakomplikovana jer se u Dubaiju nalazi ceo tim KK Dubai, koji takođe ne može da putuje, što dovodi u pitanje naredne utakmice i kompletan takmičarski raspored.

Poseban problem predstavlja činjenica da su dva izraelska kluba takođe "zaglavljena" u svojoj državi. Igrači i stručni štabovi Makabi Tel Aviva i Hapoel Tel Aviva nalaze se u istoj situaciji, bez mogućnosti da putuju zbog zatvaranja vadušnog prostora.

Odlaže se celo kolo?

Iz Evrolige se za sada nisu oglasili zvaničnim saopštenjem, ali je jasno da bi ovaj haos mogao da ima ozbiljne posledice po kalendar takmičenja, kao i po fizičku spremu igrača koji su danima van treninga i takmičarskog ritma.

Klubovi su u stalnom kontaktu sa organizatorima i aviokompanijama, ali rešenje se još ne nazire.

Evropska košarka se nalazi pred neočekivanim izazovom, a naredni sati biće ključni za rasplet situacije. Sigurno je da će raspored morati da pretrpi određene promene.