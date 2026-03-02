Slušaj vest

Košarkaš Dubaija Mekinli Rajt najkorisniji je igrač (MVP) meseca februara u Evroligi, nakon što je predvodio Dubai do maksimalnog učinka i povratka u borbu za plej-of, prenela je danas Evroliga.Rajt je tokom februara odigrao četiri utakmice i bio jedan od ključnih faktora u seriji od četiri pobede bez poraza. Američki plejmejker je u tom periodu beležio prosečno 14 poena, 5,5 asistencija i indeks korisnosti 18,8.

"Ova nagrada mi mnogo znači. Zahvalan sam saigračima i stručnom štabu što su mi pružili priliku i podršku da pokažem šta mogu", izjavio je Rajt.

1/3 Vidi galeriju Mekinli Rajt Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Serija je pobeda započeta trijumfom posle produžetka protiv Olimpijakosa 108:98, potom je savladan Real Madrid 93:85. Usledila je pobeda protiv Milana (96:78), a mesec je zaključen domaćim trijumfom nad Asvelom 96:85.

U svakom meču Rajt je imao zapaženu ulogu. Protiv Olimpijakosa je upisao 18 poena i sedam asistencija, protiv Reala 16 poena, dok je u Milanu odigrao utakmicu bez izgubljene lopte. Najkompletniju partiju pružio je protiv ASVEL-a, sa 16 poena, sedam asistencija i indeksom 27.

"Za tim je veoma važno što smo februar završili sa 4:0. Želimo da nastavimo u tom ritmu kako bismo izborili plej-of. Veliku zahvalnost dugujem i porodici na podršci", dodao je Rajt.

Dubai je na 11. mestu sa učinkom 15:14, na samo jednu pobedu zaostatka za ekipama iz zone doigravanja.

Kurir sport / Beta

BONUS VIDEO: