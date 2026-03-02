Slušaj vest

Danas je treći dan sukoba na Bliskom istoku pokrenutih izraelsko-američkim napadom na Iran i odmazdom Teherana raketiranjem baza SAD u zemljama regiona.

Novonastala situacija izazvala je lančanu reakciju u brojnim sferama, a posledice su se osetile čak i na evropskim parketima, uključujući i Evroligu.

Zbog zatvaranja vazdušnog prostora i obustave avio-saobraćaja, nekoliko košarkaša ostalo je zaglavljeno u Dubaiju, pošto nisu mogli da napuste zemlju.

Hapoel Tel Aviv Foto: Savino Paolella / Zuma Press / Profimedia, Ivan S Ivanov/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Povodom čitave situacije oglasio se i Hapoel Tel Aviv, izraelski klub koji se takođe suočio sa ozbiljnim logističkim problemima usled prekida letova.

- Drage navijačice i navijači, U ovim trenucima dobili smo zvanično obaveštenje od Evrolige da je derbi, koji je trebalo da se održi u četvrtak, odložen zbog događaja koji se trenutno odvijaju na Bliskom istoku. Ekipa je trenutno na putu za Atinu, a u skladu sa obaveštenjem Evrolige odatle će nastaviti za Sofiju, gde će ponovo biti uspostavljen kompletan sistem koji će timu obezbediti punu podršku i uslove potrebne za rad. Nastavićemo da vas obaveštavamo o svakom daljem razvoju situacije - stoji u saopštenju Hapoela.

