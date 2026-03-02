- Drage navijačice i navijači, U ovim trenucima dobili smo zvanično obaveštenje od Evrolige da je derbi, koji je trebalo da se održi u četvrtak, odložen zbog događaja koji se trenutno odvijaju na Bliskom istoku. Ekipa je trenutno na putu za Atinu, a u skladu sa obaveštenjem Evrolige odatle će nastaviti za Sofiju, gde će ponovo biti uspostavljen kompletan sistem koji će timu obezbediti punu podršku i uslove potrebne za rad. Nastavićemo da vas obaveštavamo o svakom daljem razvoju situacije - stoji u saopštenju Hapoela.