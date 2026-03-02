EVROLIGAŠ SE HITNO OGLASIO ZBOG RATA! Košarkaši zarobljeni u Dubaiju, klub izneo najnovije informacije! Evo kako se odvija drama, otkriveno gde se nalazi ekipa!
Danas je treći dan sukoba na Bliskom istoku pokrenutih izraelsko-američkim napadom na Iran i odmazdom Teherana raketiranjem baza SAD u zemljama regiona.
Novonastala situacija izazvala je lančanu reakciju u brojnim sferama, a posledice su se osetile čak i na evropskim parketima, uključujući i Evroligu.
Zbog zatvaranja vazdušnog prostora i obustave avio-saobraćaja, nekoliko košarkaša ostalo je zaglavljeno u Dubaiju, pošto nisu mogli da napuste zemlju.
Povodom čitave situacije oglasio se i Hapoel Tel Aviv, izraelski klub koji se takođe suočio sa ozbiljnim logističkim problemima usled prekida letova.
- Drage navijačice i navijači, U ovim trenucima dobili smo zvanično obaveštenje od Evrolige da je derbi, koji je trebalo da se održi u četvrtak, odložen zbog događaja koji se trenutno odvijaju na Bliskom istoku. Ekipa je trenutno na putu za Atinu, a u skladu sa obaveštenjem Evrolige odatle će nastaviti za Sofiju, gde će ponovo biti uspostavljen kompletan sistem koji će timu obezbediti punu podršku i uslove potrebne za rad. Nastavićemo da vas obaveštavamo o svakom daljem razvoju situacije - stoji u saopštenju Hapoela.