SADA JE I ZVANIČNO! UTAKMICA PARTIZANA OTKAZANA ZBOG RATA! Evroliga izdala hitno saopštenje! Crno-beli ne igraju protiv Dubaija, ali to nije sve...
Danas je prvi čovek KK Partizan Ostoja Mijailović je istako da se još uvek ne zna kad će se igrači Parnog valjka vratiti u Beograd, i otkrio je da će utakmica Evrolige protiv Dubaija planirana za četvrtak biti odložena.
A sada je stigla i zvanična potvrda Evrolige da se meč KK Partizan - Dubai otkazuje!
Ozbiljna logistička drama potresa evropsku košarku, pošto je čak 14 igrača Evrolige (uz njih je tu i Šarunas Jasikevičijus) trenutno zarobljeno u Dubaiju i ne može da se vrati svojim klubovima. Zbog naglog prekida avio-saobraćaja i vanrednih okolnosti, igrači su ostali blokirani, bez jasnog termina povratka u Evropu.
U saopštenju Evrolige stoji sledeće:
- Utakmice Evrolige Partizan - Dubai i Makabi - Hapoel, koje su planirane da se odigraju u četvrtak u okviru 30. kola Evrolige, zvanično su otkazane. Evroliga će sa navedenim klubovima proceniti najbolje moguće opcije za ponovno održavanje utakmica, pažljivo prateći najnoviji razvoj događaja i održavajući stalnu komunikaciju sa lokalnim i međunarodnim vlastima, kao i svim relevantnim organizacijama, kako bi se osigurala bezbednost i dobrobit svih uključenih. Više informacija biće objavljeno u narednim danima.