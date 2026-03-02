Slušaj vest

Danas je prvi čovek KK Partizan Ostoja Mijailović je istako da se još uvek ne zna kad će se igrači Parnog valjka vratiti u Beograd, i otkrio je da će utakmica Evrolige protiv Dubaija planirana za četvrtak biti odložena.

A sada je stigla i zvanična potvrda Evrolige da se meč KK Partizan - Dubai otkazuje!

Ozbiljna logistička drama potresa evropsku košarku, pošto je čak 14 igrača Evrolige (uz njih je tu i Šarunas Jasikevičijus) trenutno zarobljeno u Dubaiju i ne može da se vrati svojim klubovima. Zbog naglog prekida avio-saobraćaja i vanrednih okolnosti, igrači su ostali blokirani, bez jasnog termina povratka u Evropu.

U saopštenju Evrolige stoji sledeće:

- Utakmice Evrolige Partizan - Dubai i Makabi - Hapoel, koje su planirane da se odigraju u četvrtak u okviru 30. kola Evrolige, zvanično su otkazane. Evroliga će sa navedenim klubovima proceniti najbolje moguće opcije za ponovno održavanje utakmica, pažljivo prateći najnoviji razvoj događaja i održavajući stalnu komunikaciju sa lokalnim i međunarodnim vlastima, kao i svim relevantnim organizacijama, kako bi se osigurala bezbednost i dobrobit svih uključenih. Više informacija biće objavljeno u narednim danima.